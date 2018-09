Ein Gremium aus drei Richtern wies die Beschwerde des 37-Jährigen gegen seine Auslieferung an die tunesischen Behörden ab. Zwar drohe dem Mann in Tunesien die Todesstrafe wegen terroristischer Aktivitäten, befanden die Straßburger Richter. Doch habe Tunesien ein Moratorium für Hinrichtungen beschlossen, und de facto würden in dem nordafrikanischen Land alle Todesstrafen früher oder später in lebenslange Haftstrafen umgewandelt.



Nach tunesischem Recht könne der Mann zudem nach bestimmten Fristen eine Verkürzung der Haft beantragen, heißt es in der Entscheidung weiter. Auch drohten ihm weder Folter noch menschenunwürdige Behandlung. Es gebe keinerlei Grund, entsprechende Zusagen der tunesischen Behörden zu bezweifeln.