Tatsächlich wird der Turbo-Paragraf von den Gemeinden gerne in Anspruch genommen. Das bestätigt eine Evaluierung des Bundesinnenministeriums, das von Januar bis Mitte Mai Daten in mehreren Bundesländern abgefragt hat. Danach sind bis dahin bundesweit mindestens 1.800 Bebauungspläne nach §13b rechtskräftig oder in Aufstellung. Vor allem die Flächenländer nutzen den Turbo eifrig – allen voran Bayern, das nach eigenen Angaben auf rund 550 Bebauungspläne kommt. Besonders auffallend: In allen Ländern, die dazu Angaben gemacht haben, werden fast nur Ein- oder Zweifamilienhäuser gebaut. In Schleswig-Holstein zum Beispiel liegt der Anteil bei mindestens 83 Prozent, in Brandenburg bei 96, in Bayern sogar bei 97 Prozent. Der Anteil von Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen ist also minimal.