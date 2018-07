Wall Street in New York. Quelle: Justin Lane/EPA/dpa

Der US-Börsenhandel ist am Freitag hochnervös gewesen. Die wichtigsten Indizes pendelten immer wieder zwischen Gewinnen und Verlusten. Letztlich verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 1,38 Prozent auf 24.190 Punkte ins Wochenende.



Im Verlauf der vergangenen fünf Handelstage verbuchte der US-Leitindex damit dennoch einen Verlust von 5,2 Prozent. Seit seinem am 26. Januar erreichten Rekordhoch bei 26.616 Punkten, beträgt das Minus inzwischen etwas mehr als 9 Prozent.