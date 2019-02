Erste Ziegel für den Turm der Garnisonkirche werden gesetzt.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche in Potsdam nimmt Gestalt an. Am Montag wurden die ersten Ziegel gemauert. Marianne von Weizsäcker, die Witwe des verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, sagte, dass von dem Wiederaufbau das Signal ausgehen solle, "dass es um den Frieden geht, dass es um die Versöhnung geht, für die die Kirche steht".



Der Kirchturm soll wie das 1968 gesprengte Original mit rund 2,3 Millionen Ziegelsteinen bis auf knapp 90 Meter hochgemauert werden.