Thomas Müller (m)

Quelle: ap

Bayern München hat sich vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund (Samstag, 20.30 Uhr/ZDF) in starker Form präsentiert. Der Rekordmeister zog durch einen 6:1-Sieg über Fenerbahce Istanbul ins Finale des Münchner Kurzturniers ein. Gegner ist dort am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) Tottenham Hotspur.



In einer flotten Partie mit einer furiosen ersten Halbzeit ragte Dreifachtorschütze Thomas Müller heraus. Vom 19-maligen türkischen Meister erfuhren die Bayern kaum Gegenwehr. Den Ehrentreffer erzielte der Ex-Bremer Max Kruse in der 64.Minute.