Charlie Kirk wiederholt gebetsmühlenartig die angeblich großen Erfolge des Präsidenten: Frieden auf der koreanischen Halbinsel, IS besiegt, Amerika zurück auf der Weltbühne - alles Verdienste von Donald Trump, so sieht er das. Gegen Ende lassen die Veranstalter auch Fragen zu. "Warum", so fragt eine junge Frau, "seid ihr so aggressiv?" Kirks Antwort: "Wir sind hier für die schweigende Mehrheit, die nicht länger schweigt. Wir geben ihr Mut, Selbstvertrauen und die Überzeugung, an den Unis zu kämpfen."