Annegret Kramp-Karrenbauer will den Parteivorsitz abgeben.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kommen die Bundestagsfraktionen von Union und SPD heute zu ihren turnusgemäßen Sitzungen zusammen. Auch die Oppositionsfraktionen tagen. Zentrale Frage in der Unionsfraktion dürfte der weitere Fahrplan sein.



Kramp-Karrenbauer hatte erklärt, auf die Kanzlerkandidatur der Union zu verzichten. Sie will als Parteichefin abtreten, sobald die Kandidatur geklärt ist. Beide Funktionen sollten demnach künftig wieder in einer Hand liegen.