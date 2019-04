EU-Ratspräsident Donald Tusk hat sich für eine Teilnahme der Briten an der Europawahl für den Fall ausgesprochen, dass Großbritannien eine längere Zeit benötige, um seine "Strategie zu überdenken". Zugleich warb Tusk für einen langen Aufschub des Brexit. "Sie dürfen die wachsende Mehrheit (der Briten) nicht verraten, die in der Europäischen Union bleiben wollen", appellierte Tusk vor dem Europaparlament in Straßburg an die Abgeordneten.