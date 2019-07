Das Logo des Auktionshauses Christie's.

Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Die geplante Versteigerung einer 3.000 Jahre alten Büste des ägyptischen Pharao Tutanchamun in London hat Kairo verärgert. Die für heute angesetzte Auktion bei Christie's stehe im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen und Konventionen, so das ägyptische Außenministerium.



Sahi Hawass, früherer Minister für Altertümer, sagte der AFP, die Büste sei vermutlich in den 1970er-Jahren aus dem Karnak-Tempelkomplex gestohlen worden. Christie's zeigte sich erstaunt über die Verärgerung.