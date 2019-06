Cory Booker und Elizabeth Warren

Quelle: dpa

Weil das Bewerberfeld so groß ist, werden am Donnerstag bei einem zweiten TV-Duell zehn weitere Kandidaten auftreten. Die linke Senatorin Elizabeth Warren - die Umfragen zufolge am Mittwochabend vorne lag - warb bei ihrem Auftritt für "strukturelle Änderungen in unserer Regierung, in unserer Wirtschaft und in unserem Land". Sie kritisierte, die Wirtschaft funktioniere nur noch für eine immer kleinere Schicht, "aber nicht für den Rest von uns, der zusieht, wie der Klimawandel auf uns zusteuert".



Neben Warren stellten sich unter anderem der Ex-Abgeordnete Beto O'Rourke aus Texas, die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, New Jerseys Senator Cory Booker, der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio und der Ex-Parlamentarier John Delaney aus Maryland den Fragen der Moderatoren.