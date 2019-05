"Ich will sie", sagte CSU-Politiker Weber mit Blick auf eine europäische Armee. Der Niederländer Timmermans betonte am Donnerstagabend dagegen, eine solche Armee sei auf absehbare Zeit nicht realistisch. Fragen von Krieg und Frieden würden die Nationalstaaten so bald nicht aufgeben, sagte er im #tvDuell von ORF und ZDF.