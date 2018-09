Rachel Brosnahan mit dem Emmy für ihre Rolle als Midge Maisel. Quelle: Chris Pizzello/Invision/dpa

"The Marvelous Mrs. Maisel" ist der große Sieger beim TV-Preis Emmy: Neben dem Preis als beste Comedyserie gewann auch Rachel Brosnahan in der Titelrolle Midge Maisel als beste Schauspielerin in einer Comedyserie den wichtigsten Fernsehpreis der Welt. Die Serie kam insgesamt auf acht Auszeichnungen; sie läuft in Deutschland im Streaming-Angebot von Amazon.



Mit zu den Gewinnern zählt die Fantasyserie "Game of Thrones", die zum dritten Mal als bestes Drama ausgezeichnet wurde.