Bei "Bang Boom Bang" habe er Krebs das Drehbuch geschickt. "Geiles Buch, aber leider muss ich absagen", habe Krebs ihm zunächst gesagt. Er müsse in eine Herzklinik, um sich behandeln zu lassen. "Ich sagte zu ihm: Ich habe Ihnen extra eine Rolle geschrieben, also werden wir den Dreh verschieben." So kam es dann auch. Krebs spielt in der Kultkomödie, die in einem Bochumer Kino immer noch jede Woche gezeigt wird, einen zwielichtigen Spediteur.