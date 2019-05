Das ist korrekt. Im Durchschnitt arbeiten Vollbeschäftigte in Griechenland in der Woche 44,2 Stunden, in Deutschland 41,0 Stunden und in den Niederlanden 40,8 Stunden. Nimmt man Teil- und Vollzeitbeschäftigte zusammen, so verstärkt sich die Differenz noch: In Griechenland liegt die Arbeitszeit dann bei 42,0 Stunden – in den Niederlanden bei 30,4 Stunden und in Deutschland bei 34,9 Stunden.