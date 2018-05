Donald Trumps Twitter-Account war kurzzeitig nicht erreichbar Quelle: Henrik Josef Boerger/dpa

An seinem letzten Arbeitstag hat ein Twitter-Mitarbeiter das private Konto von Donald Trump abgeschaltet. Wer in der Nacht zu Freitag sehen wollte, was der US-Präsident im Kurznachrichtendienst schreibt, bekam die Meldung, dass die Seite nicht existiere. Nach elf Minuten tauchte das Konto wieder auf.



Als Grund für die Deaktivierung nannte Twitter zunächst den "menschlichen Fehler" eines Angestellten. Das offizielle Twitter-Konto des US-Präsidenten war von dem Zwischenfall nicht betroffen.