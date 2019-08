Die chinesische Regierung will nach Ansicht von Twitter mit gezielten Online-Kampagnen die Protestbewegung in Hongkong beeinflussen. Mehr als 200.000 mutmaßlich daran beteiligte Accounts seien gesperrt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Außerdem würden Anzeigen von staatlichen Medienunternehmen verboten.