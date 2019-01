SPD-Bundesvize Ralf Stegner. Archivbild

Quelle: Frank Molter/dpa

SPD-Bundesvize Ralf Stegner will seine Aktivitäten auf Twitter und Facebook trotz des Datendiebstahls nicht einschränken. "Man darf sich den Dingen, die man in sozialen Medien negativ findet, nicht unterwerfen", sagte Stegner. Man dürfe diesen Bereich nicht den Hatern überlassen.



Stegner war selbst von dem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Daten-Leak betroffen. Das eigentliche Problem seien jedoch die Fakes. Es sei ungemein schwer, sich gegen falsche Behauptungen zu wehren, so Stegner.