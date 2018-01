Aus dem Boden saugen die Bäume mit ihren Wurzeln das Wasser. Dann steigt es in winzig kleine Röhren im Stamm herauf und verdunstet durch die Öffnungen in den Blättern hoch oben in der Krone. 200 Liter pro Tag transportiert so einen Buche - wenn der Boden nass ist und die Sonne scheint. Das misst man schon seit Jahren so, doch nun versuchen die Wissenschaftler mit den twitternden Bäumen auch die Aufmerksamkeit der breiten Masse zu gewinnen.