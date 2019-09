Auch sonst pflegen Politiker hin und wieder einen überwiegend in Ostdeutschland gebrauchte Wortschatz. Marco Wanderwitz (CDU), Staatssekretär im Bundesinnenministerium, spricht von "Würzfleisch" (überbackenes Schweineschnitzel), das er "immer noch gern" esse. Petra Köpping, sächsische Integrationsministerin und Kandidatin für den SPD-Vorsitz, ist das Wort "Nicki" (T-Shirt, leichter Pullover) aus der Nachwendezeit in Erinnerung. "Sogar so gut, dass sie ihn auch jetzt noch gern benutzt", heißt es aus ihrem Umfeld.



Klara Geywitz, die ebenfalls für den SPD-Vorsitz kandidiert, teilt heute.de mit: "Sprache verändert sich und auch so manches Ostwort verschwindet. Da wird dann aus dem schönen Goldbroiler wieder das Grillhähnchen. Allerdings eins bleibt und wird von mir auch regelmäßig verspeist – die Ketwurst." Damit meint sie eine Bockwurst, die tief in Ketchup getunkt in ein Brötchen gesteckt wird. "Und dann gibt es natürlich auch das ultimative Codewort, an dem sich die Ostdeutschen erkennen", sagt Geywitz: "Wenn Sie wissen, was Sehenswürdigkeiten auf Russisch heißt, dann gehören Sie dazu: Dostoprimetschatelnosti."