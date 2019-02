Man kann der Ministerin durchaus ein ehrliches Interesse an genau dieser Aufklärung unterstellen, allein sie scheitert am Apparat ihres Ministeriums. Einmal mehr. Denn es ist ein offenes Geheimnis: Die von der Ministerin angeheuerten Berater sind vielen Beamten im Ministerium nicht geheuer. Zufall, dass die Beamten offenbar nicht in der Lage waren, die vom Verteidigungsausschuss angeforderten Papiere und Unterlagen zu liefern? Nun muss die Ministerin selbst ran.