Tatort U-Bahn "Viehofer Platz" in Essen. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Eine Woche nach dem Angriff mit einer Glasflasche auf eine 17-Jährige in einer Essener U-Bahn-Station ist der mutmaßliche Haupttäter gefasst. Kurz nach der Veröffentlichung eines Videos wurde ein 15-Jähriger festgenommen, so die Polizei. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Fahndung nach einem Mittäter läuft.



Die junge Frau war von zwei Tätern überfallen worden. Auf dem Video war zu sehen, wie einer von hinten der Ahnungslosen mit der Flasche auf den Kopf schlug.