Kim Wall starb im August 2017 in Madsens U-Boot «Nautilus». Quelle: Jacob Ehrbahn/Ritzau Foto/dpa

Der Tod einer Journalistin bei einer U-Boot-Fahrt steht von heute an im Mittelpunkt eines Mordprozesses in Kopenhagen. Angeklagt ist der exzentrische dänische U-Boot-Bauer und Erfinder Peter Madsen. Der 47-Jährige soll die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines Bootes gefoltert und getötet haben.



Madsen hat inzwischen zwar zugegeben, Walls Leiche zerteilt und ins Meer geworfen zu haben. Ihr Tod sei aber ein Unfall gewesen, betonte er. Der Prozess soll bis zum 25. April dauern.