Seit einer Fahrt in einem Privat-U-Boot wurde sie vermisst - jetzt herrscht Gewissheit: Die vor Kopenhagen angespülte Tote ist die Journalistin Kim Wall. Das ergab ein DNA-Test der Polizei. Offensichtlich wurde die Leiche so so präpariert, dass sie nicht mehr auftauchen sollte. Vieles spricht für ein blutiges Drama an Bord.