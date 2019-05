Ein Absperrband der US-Polizei. Archivbild

Quelle: Michael Reynolds/EPA/dpa

Im Silicon Valley ist ein Mann am Dienstag wohl absichtlich in eine Gruppe von sieben Fußgängern gerast. Acht Menschen wurden verletzt. Er wird wegen des Vorwurfs des achtfachen versuchten Mordes in Untersuchungshaft gehalten, teilte die Polizei mit.



"Er hat nicht gesagt, warum er das getan hat", erklärte Polizeichef Jim Choi. Er habe aber von einer absichtlichen Tat gesprochen. Terror-Hinweise gebe es aber nicht, sagte Phan Ngo, Chef der Abteilung für öffentliche Sicherheit von Sunnyvale.