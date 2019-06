Symbolbild: Polizeiwagen in Weinheim.

Quelle: dpa

Die deutsch-französische Freundschaft hat am Samstag bei einem Junioren-Fußballturnier in Weinheim an der Bergstraße schweren Schaden genommen. Laut der Polizei kam es nach einem U17-Spiel zwischen einer Mannschaft aus Frankreich und einem Team aus Duisburg zu einer Prügelei auf dem Platz.



Elf Personen, darunter der Präsident des französischen Klubs, der Trainer der Duisburger und verschiedene Spieler, waren beteiligt. Sechs Menschen wurden nach Polizei-Angaben verletzt. Zwei mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Teams wurden vom Turnier ausgeschlossen.