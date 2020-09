In Torlaune: Dani Olmo (links) feiert einen Treffer für Spaniens U21-Nationalmannschaft.

Quelle: ZDF

RB Leipzig hat sich eines der größten Mittelfeld-Talente Europas gesichert. Der spanische U21-Europameister Dani Olmo kommt von Dinamo Zagreb - und kostet nach SID-Informationen etwa 20 Millionen Euro.



Der 21-Jährige wird am Freitagmittag zum Medizincheck in Leipzig erwartet. Olmo galt als Wunschspieler von RB-Trainer Julian Nagelsmann. Der Jung-Star wurde in der Nachwuchsakademie "La Masia" des FC Barcelona ausgebildet und zeigte auch in der Champions League starke Leistungen.