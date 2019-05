Die Vision von Vorstandschef Dara Khosrowshahi ist, seine Firma langfristig zum "Amazon für die Transportbranche" zu machen. Weltweit. Einst als kleiner Limousinen-Service in San Francisco gestartet, operiert Uber mittlerweile bereits in mehr als 60 Ländern. So auch in bislang fünf deutschen Städten: Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln. Die Geschäftsidee: die ohnehin zahlreich vorhandenen Autofahrer und ihre Fahrzeuge nutzen, um einen günstigeren (und lizenzfreien) Taxi-Service anzubieten. Dazu entwickelten die beiden Gründer Garrett Camp und Travis Kalanick eine App, über die Fahrten angeboten und bargeldlos bezahlt werden können. Die Einnahmen werden mit den Fahrern, die sich so einen lukrativen Nebenverdienst erwirtschaften können, geteilt.