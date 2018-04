Warum erkannten die vielen Sensoren des High-Tech-Mobils nicht, dass eine Person, die ein Fahrrad schiebt, sich am Straßenrand Richtung Fahrbahn bewegt? Andere Verkehrsteilnehmer im Blick zu behalten, ist schließlich die entscheidende Aufgabe selbstfahrender Autos. Nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in Arizona ermittelt die US-Verkehrsbehörde NHTSA, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Roboterwagen hatte am Sonntagabend in der Stadt Tempe eine Frau erfasst, die die Fahrbahn überquerte. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die 49-jährige möglicherweise Obdachlose hatte die Fahrbahn jenseits eines Fußgängerübergangs überquert.