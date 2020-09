Charles Leclerc

Quelle: imago

Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat erstmals über 10.000 Autos in einem Jahr ausgeliefert. Laut Unternehmen lieferte es 2019 10.131 Fahrzeuge an seine Kunden. Das sind 9,5 Prozent oder 880 Autos mehr als 2018. 2010 hatte Ferrari noch 6.573 Wagen verkauft.



Wichtigste Regionen für das Unternehmen waren 2019 die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit fast 4.900 ausgelieferten Fahrzeugen - ein Anstieg um 15,8 Prozent, sowie die Region China, Hongkong und Taiwan mit einem Plus von über 20 Prozent.