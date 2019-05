Eine totale Sonnenfinsternis - aufgenommen im Jahr 1900.

Quelle: Nevil Maskelyne/Royal Astronomical Society/BFI/dpa

Wissenschaftler haben den nach ihren Angaben ältesten Film über eine totale Sonnenfinsternis wiederentdeckt. Das verwackelte Material aus dem Jahr 1900 stammt vom britischen Filmemacher Nevil Maskelyne und lag in den Archiven der Königlichen Astronomischen Gesellschaft.



Maskelyne hatte die jetzt überarbeiteten bewegten Bilder während einer Expedition in North Carolina aufgenommen. Schon 1898 nahm er ein solches Spektakel in Indien auf, doch das Material war ihm gestohlen worden.