Der Börsenwert von Netflix erklimmt neue Höhen. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Der Online-Videodienst Netflix brummt dank Serienhits wie "Stranger Things" und "The Crown" weiter. Im vierten Quartal 2017 kletterte der Gewinn auf 185,5 Millionen Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente Netflix 559 Millionen Dollar und damit fast dreimal so viel wie im Vorjahr.



Bei Anlegern kamen die Zahlen sehr gut an. Die Aktie schoss um über acht Prozent in die Höhe, was den Börsenwert erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar knacken ließ.