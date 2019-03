Irakische Rettungskräfte stehen am Ort eines Fährunglücks nahe Mossul

Quelle: Reuters

Einen Tag nach dem schweren Fährunglück im Irak haben Rettungskräfte die Suche nach möglichen Opfern fortgesetzt. Die Behörden in der nordirakischen Provinz Ninive sprechen inzwischen von mehr als 100 Menschen, die bei dem Unglück auf dem Fluss Tigris ertrunken seien. Rettungskräfte zogen nach Angaben von Augenzeugen Körper aus dem Fluss und übergaben sie an Angehörige.



Die Fähre war am Donnerstag nördlich von Mossul gekentert. Das Unglück ereignete sich nahe der Insel Umm al-Rabiain.