2018 waren 183.874 Stellen in Mangelberufen nicht besetzt.

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Während Bund und Länder noch über die Absenkung der Hürden für Arbeitsmigranten streiten, steigt die Zahl der unbesetzten Stellen in sogenannten Engpassberufen an. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren 2018 183.874 Stellen in Mangelberufen nicht besetzt. Im Vorjahr waren es etwa 170.000 offene Stellen gewesen.



Ein Mangel an Fachkräften herrscht unter anderem bei Informatikern, Ingenieuren für Elektrotechnik und Metallbau, in der Gesundheit und Pflege sowie in einigen Handwerksberufen.