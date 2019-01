Von 2012 bis 2018 sind die Zahlen stark gestiegen.

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Die deutschen Behörden haben im vergangenen Jahr Kindergeld in Höhe von rund 402 Millionen Euro ins Ausland überwiesen. Unter den knapp 252.000 Kindern, für die Kindergeld in europäische Staaten oder die Türkei überwiesen wurde, bildeten polnische Kinder (123.855) die größte Gruppe. Das geht aus der Statistik der Familienkasse hervor.



Die Zahlen sind in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. 2012 war laut Bundesregierung Kindergeld in Höhe von rund 75 Millionen Euro ins Ausland gegangen.