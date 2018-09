Ex-TV-Star Küblböck ist bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangen. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Suche nach dem vor Kanada in den Atlantik gestürzten Sänger Daniel Kaiser-Küblböck ist bislang ergebnislos geblieben. Die Küstenwache will aber weiter suchen. Der 33-Jährige war bei einer Kreuzfahrt am Sonntag in der Labrador See über Bord gegangen.



Kritik erntete ein Video von Musikproduzent Dieter Bohlen bei Instagram. Bohlen zeigte sich "total geschockt". Er trug allerdings einen Pullover mit der Aufschrift "Be one with the Ocean". Dafür hat Bohlen sich dann aber entschuldigt.