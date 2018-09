Ex-TV-Star Küblböck ist bei einer Kreuzfahrt über Bord gegangen. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Nach fast einem Tag intensiver Suche schwinden die Hoffnungen, den vor Kanada vermissten Sänger Daniel Küblböck noch lebend zu retten. Der 33-Jährige war laut Anbieter Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York in der Labrador See über Bord gegangen.



Die Wassertemperatur betrage dort etwa 10,5 Grad, hieß es. Ohne Hilfe liege die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden. Es gebe Grund zu der Annahme, dass der Sänger absichtlich gesprungen sei, hieß es von Aida Cruises.