Weltraumlabor Tiangong-2 beim Start. Archivbild

Quelle: Bai Tang/epa/dpa

Das chinesische Raumlabor "Tiangong 2" hat nach fast drei Jahren seinen Einsatz beendet und ist kontrolliert in die Atmosphäre eingetreten. Der größte Teil des 8,6 Tonnen schweren Raumschiffes sei verglüht, berichtet die chinesische Zeitung "Renmin Ribao" online. Doch seien einige wenige Trümmer in einem entlegenen Seegebiet in den Südpazifik gestürzt.



Der "Himmelspalast" ist der kleine Vorläufer der chinesischen Raumstation, die nach bisherigen Plänen um 2022 im All sein soll.