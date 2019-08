Greta Thunberg auf der "Malizia II" vor der Skyline New Yorks.

Quelle: Craig Ruttle/AP/dpa

Zwei Wochen nach ihrem Aufbruch über den Atlantik mit der Rennjacht "Malizia" hat Klimaaktivistin Greta Thunberg New York erreicht. Die 16-Jährige betrat vor Hunderten Schaulustigen und jungen Aktivisten erstmals in ihrem Leben US-Boden.



In der Hand hielt sie ihr berühmt gewordenes Protestschild mit der Aufschrift "Skolstrejk för klimatet" (Schulstreik fürs Klima). Vor Thunberg stehen in den kommenden Monaten mehrere Klimaproteste und -konferenzen.