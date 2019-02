Ungewöhnliche letzte Reise einer Boeing 747. Archivbild

Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Eine niederländische Boeing 747 hat ihre sehr ungewöhnliche letzte Reise begonnen: Über den Landweg wird das ausrangierte Flugzeug vom Amsterdamer Flughafen Schiphol zu einem nahe gelegenen Hotel geschleppt. Dafür soll in der Nacht zum Samstag sogar eine Autobahn gesperrt werden, wie die Betreiber des Corendon Village Hotels mitteilten.



Die Boeing wird im Hotelgarten aufgestellt und als Attraktion für Besucher ausgebaut. Am Sonntag soll das Flugzeug am endgültigen Standort ankommen.