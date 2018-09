Afghanistans Präsident Aschraf Ghani warnt Landsleute. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat seine Landsleute vor Illusionen über vermeintlich leicht zu erlangenden Wohlstand in Deutschland gewarnt. Es gebe den "Irrglauben, die Straßen in Deutschland seien mit Gold gepflastert", sagte Ghani der "Bild"-Zeitung.



Afghanen, die in ihrer Heimat Teil einer lebhaften unternehmerischen Chancenvielfalt seien, verrichteten nach ihrer Flucht in Deutschland dann handwerkliche Tätigkeiten. Diese stellen einen starken Abstieg dar, so Ghani.