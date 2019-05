Euromünzen auf einer Verdienstbescheinigung. Archivbild

Rund 3,38 Millionen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland haben im Monat weniger als 2.000 Euro brutto verdient. Das geht es einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Linken-Anfrage hervor.



"Viel zu viele Beschäftigte werden mit Niedriglöhnen abgespeist", kritisierte Sabine Zimmermann (Linke). Es sei ein Skandal, "dass insbesondere der Osten weiterhin so deutlich abgehängt ist". In Westdeutschland betraf es 2,32 Millionen (13,5 Prozent), in Ostdeutschland 1,06 Millionen (27,5 Prozent).