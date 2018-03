Die Unfallstelle des Hubschraubers im East River in New York. Quelle: Uncredited/The New York City Police Department via AP/dpa

Beim Absturz eines Hubschraubers über dem East River in New York sind mindestens zwei Passagiere ums Leben gekommen. Drei weitere schwebten in Lebensgefahr, sagte Feuerwehrchef Daniel Nigro. Der Pilot konnte sich befreien. Die fünf Passagiere, die von Rettungstauchern geborgen wurden, hatten die Maschine nach offiziellen Angaben für ein Foto-Shooting gechartert.



Das Video eines Augenzeugen zeigt wie der Hubschrauber über dem Fluss an Höhe verliert, auf dem Wasser aufsetzt und seitwärts kippt.