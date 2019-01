Klimkin will internationale Kontrolle bei Kertsch. Archivbild

Quelle: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Die Ukraine hält eine deutsch-französische Überwachung des freien Schiffsverkehrs in der Meerenge von Kertsch für unzureichend. Bei der Durchfahrt vom Schwarzen Meer zum Asowschen Meer sei eine "reale internationale Kontrolle" nötig, sagte Außenminister Pawel Klimkin in Kiew.



Seit der Annexion der Krim behandelt Russland die Meerenge von Kertsch als sein Seegebiet. Kiew wirft Moskau vor, die Passage von Schiffen zu den ukrainischen Häfen am Asowschen Meer zu behindern.