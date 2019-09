Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Archivbild

Quelle: Alessandro Di Meo/ANSA/AP/dpa

Vor der Bildung einer neuen Regierung in Italien lässt die populistische Fünf-Sterne-Bewegung ihre Parteimitglieder über eine neue Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen.



Wie die Partei ankündigte, sollen die Mitglieder am Dienstag per Online-Votum darüber entscheiden, ob ein solches Bündnis unter Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident zustande kommt. Der parteilose Regierungschef in spe hatte zuvor mitgeteilt, er wolle bis spätestens Mittwoch eine Regierungsmannschaft beisammenhaben.