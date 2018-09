Juso-Chef Kevin Kühnert fordert eine SPD-Entscheidung. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Juso-Chef Kevin Kühnert fordert angesichts von massivem Protest an der Basis eine gemeinsame SPD-Entscheidung über die Zukunft der Großen Koalition und den Fall Maaßen. "Die Vereinbarungen der Koalitionsspitzen ungehindert umzusetzen würde bedeuten, einen millionenfachen Vertrauensverlust in die Demokratie zu riskieren", so Kühnert.



"Das kann nicht im Interesse der SPD sein". Die SPD-Gremien würden nun entscheiden, ob sie den Konflikt mit ihrer Basis oder der Union austragen werden.