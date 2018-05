Hochwasser der Mosel in Ürzig. Quelle: Harald Tittel/dpa

An der Mosel ist der Wasserstand am Pegel Trier in der Nacht über die kritische Acht-Meter Marke gestiegen. Das seien fünf Meter über normal, sagte Holger Kugel vom Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier. In Kürze werde das Wasser bei 8,50 stehen und über den Tag weiter leicht ansteigen.



Dies bedeutet, dass mehrere Gemeinden entlang der Mosel vom Hochwasser betroffen sein werden. "Wir haben gestern schon die Tankstelle in Ufernähe abgebaut", sagte Ortsbürgermeister Arno Simon in Ürzig.