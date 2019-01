Der Fischmarkt in Hamburg steht unter Wasser.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Sturmtief "Benjamin" ist am Dienstag zum Teil mit Orkanböen über Norddeutschland gefegt. Größere Schäden blieben bis zum frühen Abend aber aus. In Hamburg wurden Teile des Fischmarkts überspült. In Travemünde drückte der Wind eine Fähre gegen den Anleger. Ansonsten kippten vereinzelt Bäume um. Verletzte oder größere Schäden wurden nicht gemeldet.



In Hamburg lag der Pegelstand nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bei 1,88 Meter über dem mittleren Hochwasser.