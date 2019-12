Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. "Sie erörterten die aktuellen Entwicklungen in Libyen, einschließlich der Bemühungen um eine diplomatische Lösung der Krise, sowie die aktuellen Entwicklungen in Syrien", erklärte ein Regierungssprecher. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, es sei um die Entwicklungen in der Region gegangen.



Die Regierung in Damaskus und ihr Unterstützer Russland hatten zuletzt ihre Angriffe auf die Rebellenhochburg im nordwestsyrischen Idlib ausgeweitet. Durch die Luftangriffe sind nach UN-Angaben mehr als 235 000 Menschen zur Flucht gezwungen worden. Demnach fliehen die Menschen vor allem Richtung Norden und in Richtung türkischer Grenze.