Bundespräsident Steinmeier in den USA Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert eine Debatte über die technischen Möglichkeiten der Zukunft und ihre Konsequenzen für die Gesellschaft.



Steinmeier sagte zum Abschluss seines Besuchs in Kalifornien in San Francisco: "Es kann nicht sein, dass ein Teil der Gesellschaft die Chancen und Möglichkeiten der Technologien erörtert und ein anderer Teil sich um das Reparaturgeschäft kümmert." Diese Diskussion müsse mit mehr Intensität und Substanz auch in Deutschland geführt werden.