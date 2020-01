CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Archivbild

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat auf einer Demonstration von Landwirten gegen die neue Düngeverordnung einen Dialog über den umstrittenen Referentenentwurf versprochen. Er sei bereit zu einem offenen Dialog und auch zu Veränderungen an dem Entwurf, sagte Dobrindt vor einer Demonstration am Rande der Klausurtagung.



Die CSU wolle "natürlich" gerne ihren Einfluss für die Landwirte geltend machen. Es reiche aber nicht, sich in Deutschland einig zu werden - am Ende müsse eine Einigung mit Brüssel stehen.